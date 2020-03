Dünyanın ən populyar sosial şəbəkəsi feysbuk dünyada yayılan koronavirusla bağlı reklamlara məhdudiyyət qoyacaq.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Feysbuk epidemiya haqqında yanlış informasiya yayan reklamlara qadağa qoyacaq. Məlumata görə, bu qadağa xüsusilə yanlış müalicə metodları təbliğ edən paylaşımlara tətbiq olunacaq.

Qeyd edək ki, feysbuk bu məhdudiyyəti sahibi olduğu İnstaqramda da tətbiq edəcəyini bildirib.

Milli.Az

