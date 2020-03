ABŞ-ın vitse-prezidenti Mayk Pens bildirib ki, hospitalda koronavirusa yoluxmuş yalnız bir xəstə qalır.

Bu barədə “Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir.

"ABŞ-da koronavirusa yoluxması təsdiq edilmiş 10 nəfərdən yalnız 1 xəstə hələ hospitaldadır. Hər yoluxma hadisəsində insanlar müalicə edilib və onlar bütün parametrlər üzrə özlərini yaxşı hiss edirlər", - Pens deyib.

ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktikası Mərkəzi (CDC) ölkədə koronavirusa 15 yoluxma hadisəsi haqqında bildirib.



