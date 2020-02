Türkiyə ordusu İdlib zonasında kimyəvi hərbi silah təsisatını hədəf alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Huriyyət” məlumat yayıb. Məhv edilən laboratoriyanın Hələbin 13 km cənubunda yerləşdiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.