Maraqlı tapıntı - Qazıntı zamanı üzə çıxdı

Monqolustanda maraqlı hadisə yaşanıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Altay dağlarında arxeoloji qazıntılar zamanı 1500 il bundan əvvəl yaşamış qadın mumiyası tapılıb. Türk qadına aid olduğu bildirililən mumya yaxşı qorunmuş vəziyyət olub. Ən maraqlısı isə 6-cı yüzillikdə yaşamış bu qadının geyimləri olub.

Məlumata görə, geyimlərdə xüsusi naxışların, bəzəklərin olması hələ o dövrdə Türk xalqlarının yüksək inkişaf etdiyindən xəbər verir. Bu son illərin ən vacib tapıntılarından hesab edilir. Mumiya barədə araşdırmalar davam edir. (publika.az)

Milli.Az

