Monakoda koronavirusa ilk yoluxma hadisəsi aşkarlanıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Agency France-Presse” məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, yeni tip virusa ilk yoluxma cümə günü təsdiqlənib. Məlumata görə, Fransa və knyazlıq arasında razılaşmaya əsasən virusa yoluxmuş şəxs Nitsenin mərkəzindəki universitet xəstəxanası mərkəzinin yoluxucular xəstəliklər bölməsinə yerləşdirilib.

Qeyd olunur ki, xəstənin vəziyyəti "narahatlığa əsas yaratmır”.



