Koronavirusun yayılması fonunda fond birjalarında ciddi azalma səbəbindən bu həftə dünyanın 500 ən varlı insanının ümumi sərvəti 444 milyard ABŞ dolları azalıb.

“Report” xəbər verir ki, bu cür qiymətləndirmələri “Bloomberg” yayımlayıb.



