"Uçan qaya"' görənləri TƏƏCCÜBLƏNDİRİR - FOTO

Türkiyənin Edremit bölgəsində Kazdağında yerləşən qaya turistlərin marağına səbəb olub.

Milli.Az xəbər verir ki, Kazdağına qalxan bir qurup alpinist təsadüfən ağırlığı beş ton olan qaya ilə qarşılaşıblar. Qaya uzaqdan baxarkən sanki havadaymış kimi görünsə də, əslində üç balaca daşın üstündə dayanıb. Ərazidə baş verən erroziya səbəbi ilə aşınan qaya möcüzəvi çəkildə ağırlıq qanununa tabe olmadan kiçik daşlar üstündədir. Ərazini ziyarət edən turistlər qayaya ''Uçan qaya'' adını veriblər. (ölkə.az)

Milli.Az

