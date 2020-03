İtaliyada koronavirusa yoluxanlar və ölənlər sürətlə artır

İtaliyada həkimlər artıq 821 nəfərin koronavirusa yoluxması hadisəsini qeydə alıblar.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mülki Müdafiə xidmətinin rəhbəri Ancelo Borrelli jurnalistlərə bildirib.

Onun sözlərinə görə, ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayı artıb. Belə ki, İtaliyada 21 xəstə bu virusun qurbanı olub.

Qeyd edək ki, daha əvvəl yerli hakimiyyət orqanları ölkədə 650 nəfərin koronavirusa yoluxduğunu xəbər verib. Bildirilirdi ki, virusa yoluxmuş 17 nəfər dünyasını dəyişib.

İtaliyada koronavirusdan ən çox ölkənin şimal əraziləri zərər çəkib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.