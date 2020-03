Türkiyə Müdafiə Nazirliyi İdlibdə daha bir hərbçinin öldüyünü bildirib

İdlibdə Suriya ordusu tərəfindən atəşə tutulması zamanı daha 1 Türkiyə hərbçisi ölüb və 2-si yaralanlb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bildirib.

Nazirlikdən bildirilib: "Barışıq təmin edən İdlibdə olan hərbçilərimizin rejim tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində hərbi yoldaşlarımızdan biri öldü, daha iki nəfər yaralanıb".

Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Suriya ordusunun 8 tankı, 4 zirehli maşın, 5 haubitsa, 2 çox lüləli raket qurğusu və 56 Suriya ordusunun hərbçinin cavab atəşi ilə zərərsizləşdirildiyini bildirib.

Milli.Az

