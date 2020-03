Azərbaycanda müəllimin xoşagəlməz görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəllim sinifdə “Məsti Xumar” mahnısına qoşaraq rəqs etməyə başlayıb. Bu azmış kimi müəllim rəqs etdiyi vaxt çay içməyə başlayıb.Müəllimin məktəbdə belə addım atması sosial şəbəkələrdə qınağa səbəb olub.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

(unikal.org)

