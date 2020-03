İtaliyanın "Pyaneze" komandasının üç futbolçusu və bir əməkdaşı koronavirus epidemiyasına yoluxub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə C Seriyasının A qrupunda çıxış edən klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Hələlik onların adları açıqlanmayıb.

Bu, ölkədə futbolçular arasında 4-cü yoluxma halıdır. Daha əvvəl Syen əyalətini təmsil edən komandanın oyunçusunda da koronavirus üzə çıxıb.

Qeyd edək ki, İtaliyada virusa 600-dən çox yoluxma halı aşkarlanıb. Yoluxanların 17-si dünyasını dəyişib.



