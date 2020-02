Koronavirusa görə səyyar çadırlar quraşdırılıb - VİDEO

Biləsuvar Gömrük Buraxılış Məntəqəsinin Mərkəzi Terminalında Fövqaladı Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunlarının Qəbul Çeşidləmə məntəqəsi yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çeşidləmə məntəqəsi təkrar müayinələrin aparılması üçün yaradılıb. Yəni ilk olaraq gömrükdə, daha sonra ikinci cesidləmə məntəqəsində yoxlamalar aparılacaq. Çeşidləmə məntəqəsində 100 çadir qurasdirilib. Hər biri 5 nəfərlikdir. Həmin çadırlarda 6 nəfərdən ibarət həkim briqasadı çalışır. Burada yoxlanış aparılacaq, sübhəlilər olarsa növbəti səhiyyə nazirliyinin karantin tibb mərkəzlərinə göndəriləcək.

Şəhərciydə səyyar sanitar qoşsaq və səyyar mətbəx də yaradılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.