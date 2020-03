Doqquzuncu sinif şagirdi qızı binanın girişində zorladı

15 yaşlı oğlan 13 yaşlı qızı binanın girişində zorlayıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, dəhşətli hadisə Rusiyanın Ufa şəhərində qeydə alınıb.

Bildirilir ki, doqquzuncu sinifdə oxuyan oğlan qızı öz evinin girişində tutub və ona təcavüz edib.

Məktəbli qız olanları bir neçə həftə valideynindən gizlədib, lakin sonra dözməyib, anasına hər şeyi danışıb.

Onlar dərhal polisə müraciət ediblər. Yeniyetmə saxlanıb. Hadisə ilə bağlı yoxlamaqlara başlanıb.

Cinayət işinin başlanması məsələsi müzakirə olunur.

Milli.Az

