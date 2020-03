Bakıda yanacaqdoldurma məntəqəsinə daxil olmaq istəyən sürücü avtomobilini xəndəyə aşırıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ekoloji Nəzarət Postunun yaxınlığında baş verib.

Məlumata görə, həmin ərazidə yolda təmir-tikinti işləri aparılır. Buna görə də yanacaq doldurma məntəqəsinin qarşısı da qazılıb. Bunu vaxtında görməyən "Hyundai" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib və avtomobil qazılan quyuya düşüb.

