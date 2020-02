"Hücuma qarşılıq vermək məsələsində Türkiyəyə dəstəyimiz tamdır" - ABŞ təmsilçisi

"ABŞ dünən Türk birliklərinə edilən hücumu ən güclü şəkildə qınamaqdadır. Bu hücumlar tamamilə qanunsuzdur, mənasız və vəhşicəsinədir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-ın BMT təmsilçisi Kelli Kraft BMT Təhlükəsizlik Şurasında İdlibi müzakirə etmək üçün təşkil edilən iclasda deyib. Hücumda şəhid olan əsgərlərin ailələrinə başsağlığı verən Kraft həmçinin qeyd edib:

"Bu günlərdə ABŞ NATO müttəfiqi Türkiyəyə bağlılığını davam etdirməkdə tərəddüd etməyəcək. Nəzarət nöqtələrinə edilən və əsgərlərin ölümü ilə nəticələnən qanunsuz hücuma qarşılıq vermək məsələsində Türkiyəyə dəstəyimiz tamdır".

Mənbə: "ntv.com.tr"

