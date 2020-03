Bakının Heydər Əliyev prospektində sıxlıq müşahidə edilir.

Bu barədə “Report”a Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, sıxlığa səbəb prospektin Bağırov körpüsündən (Koroğlu istiqamətində) keçən hissəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verməsidir.







