28 yaşlı ana 2 yaşlı uşağını vannada boğdu - Altını islatdığı üçün / VİDEO

ABŞ-da gənc ana altını isladan körpəsinə cəza vermək üçün onu hamamda vannada boğub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı 2 uşaq anası çinli Lin Li 2 yaşındakı qızı altını islatdığı üçün onu cəzalandırmaq istəyib.

O uşağın başını vannaya salaraq bir neçə dəqiqə suda saxlayıb. Nəticədə havasız qalan körpə ölüb. Ananın cinayətə təşəbbüsü bununla bitmir. O bundan əvvəl oğlunu da cəzalandırmaq istəyərkən ona xəsarət yetirib.

Qonşuların şikayəti əsasında məhkəmədə prokuror ananın cəmi 35 il, qızını öldürməsinə görə 25 il, oğlunu öldürməyə cəhd etdiyinə görə 10 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Məhkəmə gənc anaya 18 il həbs cəzası və 16 yaşına qədər oğlunu görməmək barədə də qərar çıxarıb.

Mənbə: Dailymail.com

