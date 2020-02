Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Azərbaycanda koronavirus faktı aşkarlanmış xəstənin son durumu ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, operativ qərargahdan bildirilib ki, koronavirus faktı təsdiqlənmiş Rusiya vətəndaşının vəziyyəti hazırda stabildir:

"Heç bir ağırlaşması yoxdur, dəstəkverici müalicəsi davam edir".

