Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində vurulan ən yaxşı qol açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dortmunt "Borrusiya"sının futbolçusu Erik Holannın PSJ-yə vurduğu ikinci qol həftənin ən yaxşısı seçilib.

Qeyd edək ki, sözügedən görüş "Borrusiya"nın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

