Dünən gecə saatlarında İsmayıllıda dəhşətli hadisə baş verib.

Rayon sakinlərinin Publika.az-a verdiyi məlumata görə, İsmayıllıda 9-cu sinif şagirdi M.Ə ov tüfəngi ilə ürəyindən atəş açaraq intihar edib.

Onun intiharının səbəbi hələlik bəlli deyil.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.