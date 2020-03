Oğuz rayonunda meşə ərazisində yanğın olub.

"Report"un Şimal-Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında rayonun Bayan kəndi yaxınlığındakı meşədə qeydə alınıb.

Hadisə yerinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəki rayon yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğınsöndürən texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub.

Yanğın zamanı ərazidə kol-kos və ağaclar yanıb.

Yanğın söndürülüb.



