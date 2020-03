Abşeron rayon İcra və Probasiya Şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Rüstəmov vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi icra məmuru M.Rüstəmovun vəfat ilə əlaqədar başsağlığı verib.

Muxtar

