Türkiyə Super Liqasında 24-cü tura start verilib.

Milli.Az xəbər verir ki, "Beşiktaş" səfərdə "Alanyaspor"u 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

Super Liqada turnir cədvəlinə 46 xalla "Başakşəhər" başçılıq edir. "Beşiktaş" 40 xalla 5-ci, "Alanyaspor" 39 xalla 6-cıdır.

"Alanyaspor" - "Beşiktaş" - 1:2

Qollar: Junior Fernandes, 37 - Burak Yılmaz, 70, 87 (pen.)

Milli.Az

