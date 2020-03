Gürcüstanda ilk koronavirus halı təsdiqlənəndən sonra ölkə prezidenti Salome Zurabişvili xüsusi kampaniya keçirib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, dövlət başçısı tibbi maska taxaraq avtobusa minib.

S.Zurabişvili şəhər avtobuslarının birində tibbi maskada olduğu fotoşəkillərini “Instagram” hesabında paylaşıb.

“Gəlin,#SafetynotFear! (təhlükəsizlik, qorxu yox) yayaq. Biz insanlara göstərməliyik ki, təhlükəsizlik sakit qalmaq və məsuliyyətli olmaqdır”, - prezident yazıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.