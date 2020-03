Təhsil Nazirliyindən sinifdə rəqs edən müəllimlə bağlı AÇIQLAMA - VİDEO

Azərbaycanın orta məktəblərinin birində müəllimin sinifdə “Məsti Xumar” mahnısına rəqs etməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən araşdırma aparılacaq.

Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov Publika.az-a bildirib ki, hələ ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərin hansı rayonda və təhsil müəssisəsində çəkildiyi məlum deyil.

O bildirib ki, araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkədə qadın müəllimin sinifdə Məsti Xumar” mahnısına rəqs etdiyi görüntüləri yayılıb.

Tağı Həsənov

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.