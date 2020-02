Nazirlik MTN işində zərərçəkmiş kimi tanınan şəxsin barəsindəki hökmündən Şikayət Verib

Bakıda cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pul vəsaitlərini leqallaşdırma və mənimsəmədə ittiham edilən Əşrəf Kabulovun barəsindəki hökmdən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi apelyasiya şikayəti verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şikayət Bakı Apelyasiya Məhkəməsində hakim Habil Məmmədovun icraatına verilib. Məhkəmənin ilkin baxışı martın 6-na təyin edilib.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Ə. Kabulov şərti cəza alaraq məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb.

İttihama görə, Ə. Kabulov, Esmira Əliyeva, Emil Bədəlov və digərləri ilə əlbir olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin həyata keçirdiyi layihələrə saxta sənədlər hazırlayıblar. Belə ki, vəzifəli şəxslərin adından sənədlər imzalayaraq müxtəlif layihələrin icra olunduğunu göstərərək ayrılan vəsaiti mənimsəyiblər.

Həmin sənədlər əsasında Emil Bədəlovun müxtəlif banklarda olan hesablarına pullar köçürülərək nağdlaşdırılıb.

İttihamda ümumi dəymiş zərər Ə. Kabulova münasibətdə 420 min manat olaraq göstərilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mülki iddiası da qeyd edilən miqdardadır.

Qeyd edək ki, Ə. Kabulov MTN generalları Sübahir Qurbanov, Teymur Quliyev, Natavan Mirvətova və digərlərinin cinayət işində zərərçəkmiş şəxs qismində tanınıb.

Həmin iş üzrə ittihamda göstərilirdi ki, MTN əməkdaşları Ə. Kabulovdan barəsində cinayət işi açacaqları adı ilə 30 min manat pul alıb. Həmin cinayət işi də banklardan qanunsuz pul köçürmələri ilə bağlı olub.(Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.