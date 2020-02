İdlib haradır, niyə önəmlidir, kimlərin nəzarətindədir? - İdliblə bağlı hər şey / ARAŞDIRMA

Suriyanın İdlib əyalətində çatışmalar son günlərdə daha da şiddətlənib, şəhərin cənubunda Suriya ordusunun hava bombardımanı davam edir. Müxaliflər Sərakibi nəzarət altına aldıqlarını açıqlayıblar.

Metbuat.az bildirir ki, fevralın 28-də 33 türk əsgəri İdlibdə hava hücumları nəticəsində həyatını itirdi. Türkiyə tərəfi hücumun Suriya rejimi tərəfindən təşkil edildiyini açıqladı. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən açıqlamada isə belə qeyd edildi:

"Türkiyədən verilən məlumatlara görə, türk əsgəri o bölgədə olmamalı idi. Rus döyüş təyyarələri türk qüvvələrinin olduğu yerə hava hücumu etməyib. İdlibdə təşkil edilən hava hücumunda Suriyalı hərbçilərin arasındakı türk əsgərləri vurulub".

Suriyanın şimal-qərbində, Türkiyə sərhəddində yer alan İdlib əyaləti hökümətə qarşı mübarizə aparan silahlı qruplaşmaların əlində qalan son yerdir. Buna görə də, Suriyadakı daxili müharibənin hər 3 tərəfi üçün - hökümət, Rusiya və Türkiyə üçün İdlib önəm daşıyır.

Bura müxalif qruplaşmalar və cihadçı təşkilatların nəzarəti altındadır. Bu qruplaşmalardan bəzilərini Türkiyə dəstəkləyir. İdlibin geri alınması halında Bəşər Əsəd və onu dəstəkləyən Rusiya müharibəni istədikləri kimi sonlandırmış olacaqlar.

Bəşər Əsəd oktyabr ayında bölgəyə ziyarət edərkən İdlibi Suriyadakı "xaos və terroru sonlandırmanın açarı" olaraq ifadə etmiş və İdlibdəki cihadçıların məğlub edilməsi isə müharibənin də sona çatacağını demişdi.

Əsədin İdlibi ziyarət etdiyi gün Ərdoğan və Rusiya lideri Vladimir Putin Soçidə görüşmüş, 6 saatdan çox davam edən görüşdən sonra Türkiyənin oktyabrın əvvəlində Suriyanın şimal-şərqində başlatdığı "Barış Pınarı" hərəkatı sona çatmışdı.

Suriya höküməti Rusiyanın dəstəyi ilə 2019-cu ilin son aylarından bu yana İdlibdəki əməliyyatları daha da artırıb.

Suriyanın 14 əyalətindən biri olan İdlib ölkənin şimal-qərbində, Türkiyənin sərhəddindədir. İdlib 5 şəhərdən ibarətdir: Hərəm, Cisr əş-Şuğur, İdlib, Ariha və Məərət Əl Numən. 2011-ci ildə, müharibədən öncə əyalətin əhalisi 1,5 milyona çatmışdı. Lakin müharibə dövründə həm buradan qaçanlar, həm də bölgəyə köçürülənlər olduğu üçün demoqrafiyanın dəyişdiyi güman edilir.

Əyalət 2011-ci ildə hökümətə qarşı protestolarla başlayan və bir neçə aylıq qısa müddətdə silahlı savaşa çevrilən daxili müharibədə ən önəmli yerlərdən biridir. İlkin mərhələdə Azad Suriya Ordusunun nəzarətinə keçən İdlib əyalətinin böyük bir hissəsi hökümət tərəfindən geri alındı.

2015-ci ildə isə Əl-Qaidəyə bağlı olan Əl-Nüsrənin nəzarətinə keçən İdlib bu tarixdən sonra əsasən cihadçı təşkilatların ən güclü olduğu yerlərdən biri olaraq qaldı. Suriya ordusunun nəzarətini tamamilə itirməsi və ölkənin digər yerlərindəki çatışmalara yönəlməsi ilə o tarixdən bu yana İdlibin böyük qismi cihadçıların əlindədir. Bu cihadçı qruplaşmalar da bir müddət öz aralarında çatışmalara başladılar.

2019-cu ilin əvvəlindən etibarən İdlibin böyük hissəsi Əl-Qaidəyə məxsus Həyət Təhrir əl-Şam-ın əlindədir. Əyalətin Türkiyə sərhəddinə yaxın hissələri isə Türkiyə dəstəkli Suriya Milli Ordusu tərəfindən idarə edilir.

İdlib eyni zamanda bir neçə ildir Hələb, Şərqi Quta, Duma və Hama kimi yerlərdə silahlı qrupların nəzarəti hökümətə geri vermək üçün bağladıqları müqavilələr çərçivəsində silahları ilə birgə ayrılmalarına icazə verilən döyüşçülərin də gətirildiyi yerdir.

ABŞ Müdafiə Nazirliyi 2019-cu ilin iyul ayında verdiyi açıqlamada İdlibdə "20-30 min civarında terrorçu" olduğunu bildirmişdi. ABŞ-ın Orta Şərq üzrə nümayəndəsi Maykl Mulroy da İdlibi "dünyada Əl-Qaidə müttəfiqlərinin ən böyük toplanma bölgəsi" olaraq adlandırmışdı.

Rusiya da İdlibdəki Əl-Qaidə bağlantılı döyüşçülərin sayını 25 min civarında göstərir.

Suriyadakı daxili müharibənin əvvəlindən bu yana bir-birinə zidd olan qrupları dəstəkləyən Rusiya və Türkiyə 15 iyul 2016-cı ildə çevriliş cəhdinin ardından bir çox görüşlər keçirdi və bu görüşlər Suriya baxımından önəmli nəticələr verdi.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Rusiya lideri Vladimir Putin 2017-ci ilin mayında Soçidə keçirdikləri görüşdə xəritə üzərində Suriyadakı 4 nöqtədə təhlükəsizlik bölgələrin qurulmasına qərar verdilər. Bu bölgələrdən biri də məhz İdlib idi.

Digər bölgələr Dera, Şərqi Quta və Hama Suriya hökümətinin nəzrətinə keçdi. Bu bölgələrdən çıxarılan əsgərlərin yerləşdirildiyi İdlib hələ də Suriya hökümətinin nəzarəti xaricində qalan tək təhlükəsizlik bölgəsidir.

2018-ci ilin sentyabrında İdlib məsələsindəki diplomatik müddət sürətləndi. Suriya ordusunun bu bölgəyə bir əməliyyat başlatma planının ardından Putin ilə Ərdoğan görüşərək İdlibdə silahlardan təmizlənmiş bir bölgə qurulması mövzusunda razılaşdılar və hökümət də planlaşdırdığı əməliyyatı təxirə saldı.

Anlaşma çərçivəsində silahlı qruplaşmalar ilə Suriya ordusu arasındakı təmas xəttində 15-20 kilometr genişliyində təhlükəsiz bölgə quruldu və silahlı qruplaşmalar ağırsilahlarını geri çəkti.

Türkiyə İdlibdə 12 hərbi nəzarət nöqtəsi qurdu. Tərəflərin çatışmaya girməsinə mane olmaq məqsədi ilə Rusiya da bura hərbi nöqtələr yerləşdirdi. Həmçinin, İdlibin hava sahəsi də Rusiya Hava Qüvvələrinin nəzarətində olacaqdı.

Eyni zamanda, tərəflər arasında çatışma olmaması üçün Rusiyanın koordinasiya etdiyi bir mexanizm yaradıldı. Bu mexanizmə görə, Suriya və Türkiyə əsgərlərinin hansı ərazilərdə olduğunu və hansı yollardan keçdiyini bir-birlərinə Rusiya üzərindən bildirməli idilər.

2019-cu ilin ikinci yarısında İdlibdə çatışmalar daha da artdı. Putin avqust ayında Ərdoğan ilə görüşdü və bunun ardından İdlibdəki "terrorçuların məhv edilməsi üçün" razılığa gəlindiyi açıqlandı.

Oktyabr ayının sonunda Suriya ordusu İdlibdə yeni bir əməliyyat başlatdı. bu əməliyyat "İdlib şəfəqi" adlandırılır və Rusiya da əməliyyata havadan dəstək verir.

Putin və Ərdoğan bu il yanvarın 8-də İstanbul görüşdüyü zaman İdlibdə atəşkəs üçün yeni bir razılığa gəldilər. Lakin atəşkəs ərazidə tətbiq edilmədi.

Ötən ilin noyabrından bəri yüz minlərlə insan İdlibdəki çatışmalardan sərhəddə doğru qaçdı. Hal-hazırda Türkiyə sərhəddindəki çadırlarda 1 milyona yaxın suriyalı yerləşdirilib.

Bəşər Əsəd höküməti xüsusən son bir neçə həftə ərzində İdlibdəki əməliyyatları artırıb. Suriya ordusu bir neçə həftə əvvəl İdlibdə ən böyük şəhərlərdən olan Məərət Əl-Numən ətrafında 30-a yaxın ərazini ələ keçirdi. "M4" adlandırılan quru yolu da Suriya ordusunun əlinə keçib.

Beləliklə, Türkiyənin İdlibdəki 12 nəzarət nöqtəsindən böyük qismi tamamilə əsədə bağlı ordunun nəzarəti altındakı bölgədə qaldı.

Türkiyə Suriya ordusunun ələ keçirdiyi ərazilər sayəsində qərbə doğru gedən cəbhə xəstti üzərində nəzarət nöqtələri qurmağa davam etdi. Bu nəzarət nöqtələrindən bəziləri də Şam hökümətinin nəzarətindədir.

Mənbə: bbc.com

