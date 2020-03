Xalq artistinin ölümününTƏFƏRRÜATI: Axşam nəvəsinin toyu oldu, səhər...

Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Ağaxan Salmanlı bir neçə saat əvvəl vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, aktyorun vəfatı ilə bağlı yeni təfərrütatlar ortaya çıxıb. Məlum olub ki, dünən aktyorun nəvəsi Ləmanın toyu olub. Ağaxan Salmanlının səhhəti isə səhər saatlarında qəfildən pisləşib.

Bu barədə aktyorun həmkarı İlham Əsədov məlumat verib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti Mart 1-də, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında "Tıq-tıq xanım" tamaşasının 75-ci Yubiley tamaşasını oynayacaqdı.

Allah rəhmət eləsin.

