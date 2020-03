“Ronaldunun Messidən güclü olduğunu deyənlərin futboldan başı çıxmır” - Marko van Basten

Əfsanəvi hollandiyalı futbolçu Marko van Basten Kriştianu Ronaldu - Lionel Messi müzakirəsinə qoşulub.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Ronaldonun əla oyunçu oldunu bildirsə də, Lionel Messini daha üstün tutub:

"Kim ki, Ronaldunun Messidən güclü olduğunu iddia edirsə, deməli, ya futboldan başı çıxmır, ya da səmimi deyil. Messi qeyri-adi və təkrarolunmazdır. Belə futbolçular 50, 100 ildə bir yetişirlər. O, dahi kimi doğulub. Mən 28 yaşımda futbol oynamağı bitirdim. O vaxta kimi 3 "Qızıl top" qazanmışdım. Ronaldu və Messinin səviyyəsinə baxın. Yaşlar 30-u keçib".

Milli.Az

