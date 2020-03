İtaliyanın "Pyaneze" klubu üç futbolçusunun koronavirusa yoluxduğunu açıqlayıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə D liqası təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb. Virusa yoluxanlar sırasında klubun bir əməkdaşı da var.

Qeyd edək ki, İtaliyada koronavirus xəstəliyi geniş yayılıb. Bu xəstəliyə tutulanların sayının 600-ü keçdiyi, 17 nəfərin isə öldüyü bildirilir.

Milli.Az

