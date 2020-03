Azərbaycanlı millisinin qapıçısı Emil Balayev Vətənə qayıdır.

Milli.Az sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı qapıçı ötən gecə Norveçdən Bakı istiqamətinə yollanıb.

Dünən Balayev Norveç vitse-çempionu "Bodo-Qlimt"ın ikitərəfli oyununda iştirak edibş. Bundan sonra Emil məşqçilər heyəti ilə görüşüb və onun geri qaytarılması barədə qərar qəbul edilib. Danışıqların təfərrüatları hələ məlum deyil.

Balayev bu axşam paytaxtımızda olacaq.

