TV8 kanalının rəhbəri Acun Ilıcalıdan boşanan və aldığı təzminatla gündəm olan Şeyma Subaşı istirahət zamanı çəkilən görüntülərini yayıb.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, Şeyma şəxsi Instagram hesabında sevgilisi ilə öpüşərkən çəkilən videosunu yayıb.

Onun bu hərəkəti birmənalı qarşılanmayıb. İzləyicilər Şeymanı qınayıblar.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.