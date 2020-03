Bakıda daha bir yol qəzası baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Publika.az-a verilən məlumata görə, hadisə paytaxtın Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

Bağırov körpüsündə (Koroğlu istiqamətində) yol-nəqliyyat hadisəsi baş verdiyindən sıxlıq müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.