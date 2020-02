Türkiyədən Avropaya üz tutan mühacirlərə Yunanıstan ŞİDDƏT GÖSTƏRİR - FOTOLAR

Ədirnənin Bazarqülə sərhəd qapısı qarşısında gözləyən yüzlərlə mühacirin sayı dünənlə müqayisədə iki dəfə artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecə radələrində miqrantlar mikroavtobusla sərhədə gəliblər. Ədirnə avtovağzalında mühacir sıxlığı yaşanıb.



Yunanıstana keçmək üçün Bazarqülə sərhəd keçid məntəqəsində toplaşan mühacirlərin aralarında uşaqlar da var.

Avropaya köçmək arzusu ilə Türkiyənin müxtəlif bölgələrindən gələn miqrantların arasında suriya qaçqınları çoxluq təşkil edir. Yunan əskərlərinin sərt müdaxiləsi ilə üzləşən mühacirlərə dünən axşam bibər qazı və səs bombası atılıb.

Sərhəd boyu tonqal qalayıb qızınmağa çalışan mühacirlərin taleyi ilə bağlı Avropa İttifaqı və Yunanıstan danışıqlar aparır.Onlar Türkiyəyə qaçqınları geri çagırmağa cəhd etsələr də Türkiyənin bu məsələdə mövqeyi birmənalıdır.

