Bakıda 26 yaşlı qadın pnevmaniyadan vəfat edib.

Milli.Az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, dünən gecə 26 yaşlı Ramazanova Nəzakət Fazil qızının səhhəti ağırlaşdığı üçün təcili yardımla Sabunçu rayonunda yerləşən 3 №-li Şəhər Klinik Xəstəxanasına çatdırılıb.

Həkimlərin səyinə baxmayaraq, 26 yaşlı qadın pnevmaniyadan ölüb.

Milli.Az

