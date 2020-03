Azərbaycan kimya məhsullarının ixracını artırıb

Bu ilin yanvar ayında Azərbaycandan xarici ölkələrə 9 milyon ABŞ dolları dəyərində kimya sənayesi məhsulları ixrac edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nda bildirilir.

Sənəddə deyilir ki, bu, ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 2,3 milyon ABŞ dolları, yaxud 34,3% çoxdur.

O cümlədən son 1 ildə plastmas və onlardan hazırlanan məmulatların ixracının dəyəri 3,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 33,3% artaraq 15,6 milyon dollara çatıb.



