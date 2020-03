Türkiyə Baş Qərargah rəisi Yaşar Gülərlə ABŞ Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Mark Milley arasında telefon danışığı baş tutub.

Axar.az xəbər verir ki, bu məlumatı “Anadolu” agentliyi yayıb.

Məlumata görə, tərəflər İdlibdə Türkiyə hərbçilərinə hücumu müzakirə ediblər.

Görüşün detalları barədə məlumat verilməyib.

