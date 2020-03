Pakistanın Pencab vilayətində güclü partlayış baş verib.

Milli.Az Day.Az-a istinadən xəbər verir ki, partlayış fabriklərin birində qazanın partlaması nəticəsində qeydə alınıb.

İnsident nəticəsində 5 nəfər həyatını itirib, yaralılar olduğu da bildirilir. Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan 3 nəfərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

Partlayışın qazanın texniki nasazlığı üzündən baş verdiyi qeyd edilir.

Polis faktla bağlı araşdırmalara başlayıb.

Milli.Az

