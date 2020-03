Məşhur meyxanaçı Fədayə Laçını qəzəlində VƏSF EDİB: “Deyin, öləndə Aydının gəlib...”

"Böyük şairimiz, mənim əziz dostum Aydın Xırdalanlının il dönümü yaxınlaşır - 23 mart. Bir qəzəlində məni vəsf etmişdi".

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Fədayə Laçın instaqramda yazıb.

Meyxanaçının onu vəsf etməsindən danışan müğənni sözügedən qəzəli də paylaşıb.

Gələndə sövti-musiqi və ya səda Fədayədən,

Alır bu xəstə könlümüz o dəm qida Fədayədən.



Səsində öz özəlliyi və ruhunun gözəlliyi,

Gətirməz aləm içrə bir daha Xuda Fədayədən.



Quran qiraət eyləsə bu səslə, bu avaz ilə,

Təəccüb etmə tapsa bir məriz şəfa Fədayədən.



Yetişməyə avazi-qəm, həmişə şən gələ səsi,

Xuda, sən eyləmə əzizlərin cüda Fədayədən.



Deyin, öləndə Aydının gəlib çəkər səlatini,

Sonuncu istəyim budur, edin rica Fədayədən

