Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan manatının nominal effektiv məzənnəsi 73,4 bənd təşkil edib.

“Report” Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin dekabr ayı ilə müqayisədə eyni, ötən ilin yanvar ayına nisbətən isə 1 bənd çoxdur.

Yanvarda milli valyutanın real effektiv məzənnəsi isə 99,6 bənd olub. Bu, aylıq müqayisədə 0,6 bənd, illik müqayisədə isə 0,1 bənd çoxdur.



