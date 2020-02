Bakıda sahibsiz küçə itləri yaşayış binasının 7-ci mərtəbəsinə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oxucuların “Report”a göndərdiyi görüntülər paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində yerləşən binada qeydə alınıb.

Həmin binada yaşayan sakinlər işdən qayıdan zaman binanın 7-ci mərbəsində küçə iti ilə qarşılaşıblar. Onlar nə qədər cəhd etsə də, iti blokdan çıxara bilməyib.

Sakinlər binanın ətrafında çoxlu sayda sahibsiz küçə itlərinin olduğunu deyir.

