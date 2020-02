Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ankarada keçirilən Suriya görüşləri ilə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada bölgədə vəziyyəti stabilləşdirmə məsələsində razılıq əldə edildiyi qeyd edilib. Türkiyə tərəfindən isə hələ rəsmi bir açıqlama yayımlanmayıb.

Qeyd edək ki, son 2 gündə İdlibdə rejim güclərinin hücumu nəticəsində 33 türk əsgəri şəhid olub, 32 əsgər yaralanıb.

