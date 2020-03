Türkiyəli müğənni Gülşən həyat yoldaşı, aranjimançı Ozan Çolakoğlu və həmkarı Edis ilə birlikdə səs yazma studiyasından çıxarkən görüntülənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni müxbirlərin "Ən bahalı bəstələri sizin təqdim etdiyiniz doğrudur" sualına zarafatla cavab verib:

"Təbii ki, ən bahalı işləri mən təqdim edirəm. Dostlar zarafat edirəm, qiymət barədə danışmaq düzgün olmaz".

Milli.Az

