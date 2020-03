ÜST: Koronavirusla bağlı risklər çox yüksəkdir

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirus xəstəliyi 2019 (COVID-19) ilə bağlı qlobal səviyyədə mövcud risk qiymətləndirməsini hələ də çox yüksək dəyərləndirir.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ÜST xəstəliyin yayılmağa başlanıldığı Çində də riskləri çox yüksək qiymətləndirir.

Qeyd edək ki, Çində yeni koronavirus qurbanlarının sayı 2835 nəfər təşkil edib, 39 mindən çox insan sağalıb, 79,2 mindən çox insan virusa yoluxub.

Artıq Belarus, Litva, Niderland, Yeni Zelandiya və Nigeriyada koronavirus xəstəliyinə (COVlD-19) ilk yoluxma halları qeydə alınıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.