Daha bir partiya sədrinə PA-dan DƏVƏT

"Mənə ünvanlanan suallara cavab olaraq bildirirəm ki, Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Ədalət Vəliyevlə görüş üçün dəvət almışam. Görüş təklifini qəbul etdim".

bu barədə Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.

"Bu görüşün Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilməsinin siyasi baxından daha düzgün olduğunu bildirdim", - A.Hacılı əlavə edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl PA-nın Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev Azərbaycan Xalq Partiyasının (AXP) sədri Pənah Hüseyn və ReAL partiyasının sədri İlqar Məmmədovla görüş keçirmişdi.

