Aktyor Haluk Piyes xəyalı olan kamaz sürücülüyü kursunu bitirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, artıq peşəkar kamaz sürücüsü olduğunu sosial şəbəkədə bölüşüb.

"Bizim Hikaye", "Ateş", "Kanımdaki Barut" kimi filmlərdə rol alan Haluk dərsini Almaniyada alıb. 35 tonluq maşınla yola çıxan aktyor "Mübarizəyə davam, xəyallarımın arxasıyca gedirəm" deyə, bildirib.

Milli.Az

