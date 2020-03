Rusiyanın Ulyanovsk vilayətində uşaq futbol komandasını aparan avtobus qəzaya düşüb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, qəza Ulyanovsk-Barış magistralında baş verib.

Bildirilir ki, avtobus yol kənarındakı çökəkliyə düşüb.

Bu zaman avtobusda 26 uşaq və onları müşayiət edən böyüklər olub.

Qəza zamanı üç nəfər xəsarət alıb, onlardan birinin qolu qopub.

Milli.Az

