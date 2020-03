Gürcüstanda koronavirusa üçüncü yoluxma halı aşkar olunub.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin rəhbəri Amiran Qamkrelidze bildirib.

O qeyd edib ki, virus İrandan qayıdan Gürcüstan vətəndaşında təsdiq olunub.



