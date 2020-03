ARB TV-nin "Elgizlə İzlə"nə müraciət edən Natəvan və Elvin haqqında süjet yayımlanıb.



Milli.Az xəbər verir ki, Elvin bir müddət öncə tanış olduğu Natəvanı qaçırıb. Birgə yaşamağa qərar verən cütlük valideynlərinə səslənərək onları qəbul etmələrini istəyiblər:



"Verilişə gözümdəki problemə görə gəlmişdim. Natəvanı efirdə görüb bəyəndim. O da mənimlə razılaşdı. Götürüb qaçdım. Anam məni hədələyir. Bizi ayırmaq istəyir. Amma mən Natəvandan əl çəkmədim. Bizi ayırmasınlar".

Milli.Az

