Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan İdlibdə aparılan əməliyyatlar çərçivəsində şəhid olmuş 33 türk hərbçisinin ailələrinə baş sağlığı verib.

Milli.Az Day.Az-a istinadən xəbər verir ki, xanım Ərdoğan "Twitter" səhifəsində etdiyi paylaşımda ulu tanrıdan şəhidlərə rəhmət, yaralı hərbçilərə isə şəfa diləyib:

"İdlibdən aldığımız ac xəbərlər ürəyimizi yandırdı. Uca Allahdan qəhrəman şəhidlərimizə rəhmət, yaralı əsgərlərimizə şəfa diləyirəm".

Milli.Ax

